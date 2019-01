370 Kinder spielen um Pokal und Preise

Insgesamt 40 Mannschaften von den Bambini, F-, E- und D-Junioren sind der Einladung zum Jubiläums-Jugend-Energie-Cup des FC Laiz und der Stadtwerke Sigmaringen gefolgt. Die traditionellen Turniere fanden zunächst für die D- und E-Junioren und dann für die F-Junioren und Bambini statt. Rund 370 Kinder und Jugendliche spielten an beiden Turniertagen in der Sporthalle des Hohenzollern-Gymnasium um Pokale, Medaillen und Sachpreise, die aufgrund des Jubiläums in diesem Jahr größer ausfielen.

In spannenden und fairen Begegnungen wurden die Sieger der teilnehmenden Mannschaften ermittelt. Die drei Erstplatzierten wurden zum Abschluss eines jeweiligen Turniers von den Jugendleitern Harald Maier und Joachim Glas geehrt. Der Werksleiter der Stadtwerke Sigmaringen, Manfred Henselmann, ließ es sich nicht nehmen, persönlich die Pokale und Medaillen an die Spieler der E-Junioren zu verteilen. Am Ende der Turniertage ergaben sich folgende Platzierungen: Bei den Bambini sind alle Mannschaften Sieger und wurde für ihre Teilnahme belohnt. F-Jugend: 1. SGM Ostrach/Weithart; 2. SV Bolstern; 3. TSV Benzingen, E-Jugend: 1. FC Laiz I; 2. SC Pfullendorf; 3. FC Krauchenwies, D-Jugend: 1. SGM Tieringen/Messstetten/Heinstetten; 2. SGM Straßberg/Winterlingen; 3. FV Rot-Weiß Ebingen.

Bei solchen Anlässen zeige es sich immer wieder, dass sich die Kinder auf Hallenturniere besonders freuen, da die Unterstützung durch ihre Fans und die Zuschauer unter anderem mit Sprechchören intensiver und lauter ausfällt als an manchem Rundenspieltag, heißt es in einer Pressemitteilung des FC Laiz.

Der FC Laiz ist immer auf der Suche nach Trainern und Betreuern für die Jugendmannschaften. Eltern, Angehörige und Interessierte, die sich in die Jugendarbeit einbringen wollen, können sich beim Vorstand Armin Wurster, beim Jugendleiter Harald Maier oder bei einem der Jugendtrainer während des Trainings melden.