3,6 Tonnen Obst von den Streuobstwiesen des Golfplatzes

Nahezu zwei Drittel der Fläche von Golfplätzen werden nicht zum Spielbetrieb genutzt, sondern sind naturbelassene Flächen wie Wiesen, Büsche, Teiche, Wälder. So auch auf dem Golfplatz Sigmaringen, wo sich einige große Streuobstwiesen finden. Schon in den letzten Jahren wurde das Obst gesammelt und zum Verwerter gebracht. Da in diesem Jahr die Frucht der Bäume immens war, hatten die beteiligten Mitglieder und Jugendlichen an den beiden Sammeltagen alle Hände voll zu tun. Insgesamt 3,6 Tonnen konnten gesammelt, verladen und zum Verwerter zur Saftherstellung gebracht werden. Die in Wannen gesammelten Früchte wurden auf Fahrzeugen des Greenkeepings zur Verladestelle gebracht und mittels Schaufellader auf den LKW umgeladen. Für viele Jugendliche war dies ein zusätzliches Highlight der Aktion. Für die abwechslungsreiche, aber auch anstrengende Aktion wurden die Teilnehmer mit Leberkäswecken und Getränk sowie einem dreistelligen Betrag für die Jugendkasse belohnt. Und für die Golfspieler hängt trotzdem noch der ein oder andere Apfel am Baum für die Stärkung auf der Runde.