35 000 Euro Schaden durch Zusammenstoß

Bei einem Verkehrsunfall sind am Montag gegen 7.50 Uhr auf der L277 zwei Personen verletzt worden, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 35 000 Euro. Ein 41-jähriger Audi-Fahrer war von Sigmaringen kommend in Richtung Bingen unterwegs und kam aus bislang nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte er dort mit dem Mercedes-Sprinter eines entgegenkommenden 47-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der verständigten Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer des Sprinters und dessen Beifahrer konnten ihr Fahrzeug selbständig verlassen. Alle drei wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während sich die Fahrzeugführer nur leichte Verletzungen zuzogen, blieb der Beifahrer augenscheinlich unverletzt. Beide Fahrzeuge, an denen jeweils Totalschaden entstand, waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L 277 war bis etwa 10.30 Uhr vollständig gesperrt.