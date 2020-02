34-Jährige fährt gegen Baum

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Stetten am kalten Markt und Gutenstein ist in der Nacht zu Sonntag eine Frau mit ihrem VW Golf gegen einen Baum gefahren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 34-Jährige gegen 2.30 Uhr Richtung Gutenstein. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Danach fuhr sie eine stark abschüssige Böschung hinunter und blieb dort stehen. An ihrem Golf entstand Totalschaden. Die 34-Jährige blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass beide Vorderreifen fast kein Profil mehr hatten.