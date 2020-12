300 Seiten lokale Kirchengeschichte

„Geballte Kirchengeschichte“, verspricht Balingens Dekan Beatus Widmann und verspricht damit nicht zu viel: Gemeinsam mit Kreisarchivar Andreas Zekorn, Kirchengeschichtler Jürgen Kampmann und Volker Trugenberger, dem früheren Leiter des Sigmaringer Staatsarchivs, hat er ein 300 Seiten starkes Buch zum evangelischen Leben in Hohenzollern und Württemberg geschrieben. Erschienen ist dieses im Kohlhammer-Verlag.

2014 haben die Vorbereitungen für die Reformationsfeierlichkeiten im Jahr 2017 begonnen. Was zu Beginn vermutlich noch keiner ahnte: Sechs Jahre später erscheint ein Sammelband, der Vorträge und Begleitveranstaltungen des Jubiläumsjahrs zu einer spannenden Zeitreise durch die Reformationsbewegung im Kirchenbezirk Balingen zusammenfasst. „Die gesamte Ausstellung ist in das Buch hineingewandert“, sagte Dekan Beatus Widmann, der das Werk mit seinen drei Mitherausgebern am Dienstag bei einem Pressegespräch in der Stadtkirche vorstellte.

Vor allem für den hohenzollerischen Teil des Bezirks sei das Buch ein echter Wissensschatz, „wer in Haigerloch, Hechingen oder Gammertingen lebt, kann reich hindurchstöbern und die Lokalgeschichte studieren“, so der Dekan. Außer den vier Herausgebern haben auch Pfarrer sowie weitere namhafte Autoren zum Gelingen des Werks beigetragen. Das Buch ist sofort beim Dekanat, bei den Pfarrbüros, aber im allgemeinen Buchhandel zu finden. Besonderes Augenmerk legte Jürgen Kampmann inhaltlich auf die Verschmelzung der hohenzollerischen Gemeinden mit der Württembergischen Landeskirche. Aber die Reformationsgeschichte werde auch lebendig in Geschichten, die in Balingen und Ebingen spielen, deren Protagonisten der Onstmettinger Pfarrer Philipp Matthäus Hahn waren oder der Hechinger Pfarrer Peter Katz, der als Opfer der NS-Rassenideologie vertrieben worden war.

Auch die Geschichte des Diasporahauses Bietenhausen wird gewürdigt. „Es beleuchtet das gesamte reformatorische Geschehen vor Ort“, fasste Kreisarchivar Zekorn zusammen. Pfarrerin Dorothee Kommer hat sich der Bedeutung der Frauen während der Reformationszeit angenommen. Die Sigmaringer Co-Dekanin Dorothee Sauer nannte das Buch ein „wertvolles Kleinod, das die Kirche in ihrer bunten Differenziertheit darstellt“. Stunden, Tage, Wochen gar habe ihn das Buch beschäftigt, doch die Mühe des Büchermachens habe sich gelohnt, freute sich Widmann: „Ich hatte kompetente Partner und das Projekt hat mich über sechs Jahre erfüllt.“ Sein Herz schlage eben für die Kirchengeschichte, sagt er. Und das vieler Leser, hoffe er, auch.