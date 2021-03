30 Menschen demonstrieren für mehr Klimaschutz

Die Ortsgruppe von Fridays for Future hat am Freitag einen Klimaaktionstag organisiert und zog so den globalen Klimastreiktag um eine Woche vor.

Die rund 30 Demonstrierenden versammelten sich coronakonform mit Mundschutz und Mindestabstand, auf dem Sigmaringer Marktplatz. Dort machten die Demonstrierenden mit Flyern, Plakaten und Beiträgen auf die Klimakrise aufmerksam. Anschließend verteilten sich die Teilnehmenden in der Stadt.

Der Abschluss der Aktion war wieder auf dem Marktplatz. Fridays for Future kämpft für die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens und fordert unter anderem den Kohleausstieg bis 2030.