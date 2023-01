30 Jahre Ambulante Hospizgruppe Sigmaringen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Als im Oktober 1993 zwanzig Sigmaringer Bürgerinnen und Bürger ihre Unterschrift unter die Urschrift der ersten Satzung setzten, hat auch in Sigmaringen die moderne Hospizbewegung Fuß gefasst. Diese Bürgerbewegung, die in den 1960er Jahren in England begann, dann über die USA zwanzig Jahre später auch Zentraleuropa erreichte, hatte sich zum Ziel gesetzt, das Sterben als Teil des Lebens wieder in das öffentliche Bewusstsein zu holen. Damit wurde der Tendenz, Sterben und Sterbende an den gesellschaftlichen Rand zu drängen, entgegengewirkt und Sterbende und ihre Angehörigen konnten so angemessen unterstützt werden.

Bereits 1996 hat die Politik die Bedeutung dieser Bewegung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und zur Humanisierung dadurch anerkannt, dass sie in einer Rahmenvereinbarung mit den Krankenkassen unter bestimmten Voraussetzungen auch finanziell unterstützt werden konnte. Die Leistungen waren bis dahin nur durch private Spenden finanzierbar.

Ein besonderes Merkmal der Hospizarbeit ist das ehrenamtliche Engagement. So kümmern sich aktuell in der ambulanten Hospizgruppe Sigmaringen 21 ehrenamtlich tätige Mitglieder um den Bestand und die Zukunft des Vereins. Dabei stehen die sechzehn Sterbe- und Trauerbegleiterinnen im Zentrum aller Aktivitäten. Ihrer Qualifikation, ihrer Weiterbildung, ihrem inneren Zusammenhalt und dem Dank für ihr Engagement gilt die volle Aufmerksamkeit der Vereinsführung.

Diese Ehrenamtstätigkeit ist aber auch gesellschaftlichen Veränderungen unterworfen. So muss auch die Hospizgruppe sich zunehmend um mehr Offenheit und Anschlussfähigkeit gegenüber neuen sozialen Schichten und Gruppen kümmern. Dadurch wird die Vielfalt der heutigen Gesellschaft besser abgebildet. Weiterhin erfordert die hohe Differenzierung der medizinischen und pflegerischen Arbeitswelt eine umfangreiche Netzwerkarbeit, um die eigenen Möglichkeiten abgestimmt mit den professionellen Akteuren zum Einsatz bringen zu können. Außerdem ist der Verein durch eine vielfältige Öffentlichkeitsarbeit gefordert, um die Hospizarbeit zu einer stets präsenten Normalität erfahrbar zu machen.

Somit stellen sich dem Verein auch in den kommenden Jahren viele Herausforderungen, die für Ehrenamtsfunktionen nicht nur Arbeit, sondern auch Motivation bedeuten.