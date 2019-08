30-Jährige fährt in die Leitplanke

In einer langgezogenen Linkskurve in der Sigmaringer Nollstraße ist es laut Polizeimeldung am Donnerstag gegen 7.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 30-jährige Autofahrerin war vom Krankenhaus her kommend in Richtung Nollhof unterwegs, als ihr ein anderes Auto auf ihrer Spur entgegenkam. Die 30-Jährige lenkte nach rechts, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei streifte sie die Leitplanke, was einen Sachschaden am Auto von etwa 6000 Euro verursachte.