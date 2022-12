Übung: 30 Hotelgäste vergiften sich an Lebensmitteln

Das Wetter spielte mit und machte es den Rettungskräften der Katastrophenschutzeinheit 1 des Landkreises Sigmaringen bei ihrer ersten Großübung schwer. Schnee und Eis standen zwar nicht auf dem Übungsplan, doch Petrus hatte wohl gemeint, Wetterunbilden gehörten zu einem solchen Übungsszenario dazu.

Womit er natürlich recht hat, denn in der Regel spielt das Wetter bei Großschadenslagen gerne eine gewichtige Rolle. Das sah auch der Pressereferent der Sigmaringer Malteser, Fabian Vees, so, der die Übung am Vier-Sterne-Karlshotel als Fotograf begleitete.

Malteser übernehmen erste Führungsrolle

Er gab Einblick in die Hintergründe dieser Übung und der Einsatzeinheiten, die sich aus Maltesern und des DRK zusammensetzten. Demnach sind die Katastrophenschutz-Einsatzeinheiten im Sommer 2022 neu strukturiert worden, wobei die Malteser vom Landratsamt Sigmaringen beauftragt wurden, die Führung der ersten Einsatzeinheit des Landkreises zu übernehmen. „Diese Übung ist die erste Übung der neu strukturierten Einsatzeinheit“, sagte Vees.

Sie besteht aus unterschiedlichsten Komponenten des DRK und der Malteser im Landkreis, die bei Großschadenslagen und Einsätzen mit vielen Verletzten und erkrankten Personen alarmiert wird. „Die Unwetterereignisse der jüngsten Vergangenheit und die derzeitigen Krisenlagen haben dazu geführt, den Bevölkerungsschutz wieder verstärkt in den Fokus zu nehmen“, sagte der Pressereferent. „Wir alle haben uns zu lange in Sicherheit gewähnt.“

Hochklassiges Hotel, üble Vergiftung

Die angenommene Schadenslage der Übung gab eine Massenlebensmittelvergiftung von rund 30 Gästen des Hotels vor. Wobei alle Beteiligten den Angestellten und dem Geschäftsführer des Karlshotels, Soufyen Charni, Respekt und Anerkennung für die Erlaubnis zollten, in ihrem hochklassigen Hotel eine Übung abzuhalten, die mit schwerer Lebensmittelvergiftung zu tun hatte. Insbesondere auch deshalb, weil nicht weit vom Übungsort erst kürzlich ein Restaurant eben wegen dieses Tatbestands in die Schlagzeilen geriet.

An der Übung am Samstagmorgen waren über 30 Rettungskräfte der Katastrophenschutzeinheit 1 aktiv beteiligt, sowie einige Übungsbeobachter, darunter der Stadt- und Kreisbeauftragte der Malteser, Albrecht von Hohenzollern, Vertreter von Polizei und Feuerwehren des Landkreises sowie des Regierungspräsidiums Tübingen.

Vierbeiner kennt sich mit Panik der Menschen aus

Auch die Notfallseelsorge war in der Person von Elke Gehrling und ihrem Begleithund Linus, einem mächtigen Neufundländer, anwesend. Der pelzige Vierbeiner gab in dem Getümmel von Personen und dem Geschrei der „Kranken“ den unbeirrbaren Stoischen, der die Unberechenbarkeit chaotischer Menschen anscheinend schon längst als normal erachtete. „Das Chaos und das Geschrei ist gut für die Rettungskräfte“, meinte Vees, „das macht Stress und den müssen die Rettungskräfte lernen, auszuhalten“.

Das ist nur eine Übung! Elena Mauthe

Unterstützend mit dabei waren Einheiten des DRK aus Bad Saulgau, Ostrach, Sigmaringendorf und Krauchenwies. In der Hotellobby spielte eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern die an Lebensmittelvergiftungssymptomen leidenden Gäste, was sie mit sichtlicher Wonne, lautstark die entsprechenden Geräusche wie Erbrechen von sich gebend, taten. Wie Elena Mauthe, die im scheinbaren Durcheinander die regulären Gäste des Hotels an der Rezeption bediente, sagte, sind die während der Übung im Hotel wohnenden Gäste am Vorabend informiert worden. Ebenso ein Neuankömmling, der irritiert erst einmal sprachlos vor einem in der Lobby liegenden „Bewusstlosen“ stand, bis Mauthe ihn aufklärte: „Das ist nur eine Übung!“

Rot zeigt höchsten Schweregrad

Nach der Alarmierung fanden die Rettungskräfte 27 Personen mit unterschiedlichster Symptomatik von leichten Beschwerden bis zur Bewusstlosigkeit vor. Bis zum Eintreffen der Katastrophenschutzeinheit 1 wurde eine erste Sichtung der Patienten durchgeführt, und diese nach Schwere des Krankheitsbildes in die mit Karten gekennzeichneten Kategorien rot, gelb und grün eingeteilt. Wobei Rot den höchsten Schweregrad – also Bewusstlosigkeit und Lebensgefahr – anzeigte.

Aufgrund der Lage wurden durch die Organisationsleitstelle weitere Rettungskräfte, darunter Einheiten aus Inzigkofen, Scheer und Meßkirch sowie zusätzliche Krankenwagen angefordert. Auch Kräfte aus den Landkreisen Zollernalb, Reutlingen, Biberach und Ravensburg waren ab 11 Uhr verfügbar und haben je nach Anfrage die Einsatzstelle angefahren.

Zehn Minuten dauert’s schon

Zur Übung gehörte auch, die zur Verfügung stehenden Krankenhäuser zu informieren,die die Notfälle aufzunehmen haben. Um die vielen Patienten zu sichten und entsprechend der Dringlichkeitsstufe der Behandlung zuzuführen, sind zwei Zelte mittels Druckluft aufgebaut worden. Eines direkt vor dem Eingang des Hotels, in dem die Dringlichkeitsstufe genauer untersucht wurde, das andere auf dem Parkplatz vor dem Hotel. Mittels einer mobilen Strom- und Wärmeerzeugungsanlage ist das zweite Zelt, in dem die schwereren Fälle untergebracht worden sind, beheizt worden.

Natürlich ist noch Luft nach oben! Fabian Vees

Laut Vees sollte ein Zelt binnen drei Minuten stehen, was Albrecht von Hohenzollern schmunzelnd in das Reich der Sagen verwies. „Zehn Minuten muss man dem Aufbau schon zugestehen“, meinte er. Im Trubel des Geschehens – während der Zeltinstallation vor dem Portal sind gleichzeitig die schweren Fälle aus der Lobby hinausgetragen und dem Rettungswagen zugeführt worden – stand die Noteinrichtung tatsächlich binnen der veranschlagten zehn Minuten.

Nach knapp zwei Stunden war die Übung beendet. Im Nachgang sagte Vees, die Verantwortlichen seien mit dem Übungsverlauf zufrieden gewesen, allerdings: „Natürlich ist noch Luft nach oben“. Auf jeden Fall sollen Übungen mit Großschadensszenarien jetzt jedes Jahr durchgeführt werden.