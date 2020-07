28-Jähriger provoziert Schlägerei

Ein 28-Jähriger ist nach Angaben der Polizei am Montagabend in Gewahrsam genommen wurden. Der Grund dafür war, dass er sich mehrfach innerhalb kurzer Zeit im Bereich des Prinzengartens an Auseinandersetzungen beteiligte. Der Mann war gegen 21.30 Uhr einer Polizeistreife aufgefallen, als er sich mit einem 34-Jährigen stritt und diesen offensichtlich auch geschlagen hatte. Beide waren leicht verletzt. Die Männer wurden getrennt und der 28-Jährige erst zum Polizeirevier gebracht. Nachdem er dort entlassen wurde, geriet er kurze Zeit später auf einem Tankstellengelände mit einem 26-Jährigen in Streit. Als der alkoholisierte 28-Jährige abermals zu körperlicher Gewalt griff, nahm die Polizei den Mann in Gewahrsam.