28-Jähriger landet in Arrestzelle

Offensichtlich seine Aggressionen nicht im Griff gehabt hat ein 28-jähriger marokkanischer Asylbewerber am frühen Freitagmorgen in Sigmaringen. Zunächst beschädigte er mutwillig einen Spielautomaten in einer Gaststätte. Nachdem er hier das erste Mal Kontakt mit der Polizei hatte und durch diese des Lokals verwiesen worden war, kehrte er zurück in seine Unterkunft und schlug dort einem 18-jährigen Mitbewohner aus bislang nicht geklärten Gründen zwei Mal ins Gesicht.

Hierdurch zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu, die Polizei wurde ein zweites Mal eingeschaltet. Nachdem der 28-Jährige den eintreffenden Beamten ebenfalls äußerst aggressiv entgegentrat und diese auch lautstark beleidigte, wurde er zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.