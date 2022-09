27-Jähriger ist aggressiv und beleidigt Polizisten

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 27-Jähriger rechnen, der am Dienstag gegen 22.15 Uhr in der Landeserstaufnahmeeinrichtung mit mehreren Männern gestritten haben soll. Dabei soll es laut Polizeibericht zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein. Der Mann beruhigte sich beim Eintreffen einer Polizeistreife nicht und zeigte sich gegenüber den Polizisten äußerst aggressiv. Um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam. Er musste seine Nacht in der Arrestzelle des Polizeireviers verbringen. Während der Ingewahrsamnahme war der Mann sehr aufgebracht und beleidigte die Polizisten mehrfach. Auf ihn kommen eine Anzeige wegen Beleidigung sowie die Rechnung für seine unfreiwillige Übernachtung zu.