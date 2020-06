27-Jähriger attackiert Security-Personal der LEA verbal

Wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt die Polizei gegen einen 27-Jährigen, der in der Nacht zum Donnerstag von Beamten des Polizeireviers an der Pforte der LEA in Gewahrsam genommen wurde. Der Tatverdächtige war laut Polizeimeldung zuvor aufgefallen, als er laut Musik hörend das Gelände betreten wollte. Als die Security-Mitarbeiter den alkoholisierten 27-Jährigen aufforderten, die Musik leiser zu stellen, wurde dieser verbal aggressiv und beleidigte sie. Da der junge Mann der Aufforderung nicht nachkam und ihm deswegen der Zutritt verwehrt wurde, stieß er eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes zur Seite. Hierauf überwältigten die anderen Security-Angehörigen den Mann und übergaben ihn der Polizei. Auch im Beisein der Beamten stellte der 27-Jährige seine Beleidigungen und Drohungen gegen das Sicherheitspersonal nicht ein. Zur Vermeidung weiterer Ordnungsstörungen brachten ihn die Polizisten nach einer ärztlichen Untersuchung zur Dienststelle, wo er den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle verbrachte.