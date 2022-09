25-jähriges Arbeitsjubiläum bei Emil Steidle

Georgios Grigoriadis feiert bei der Emil Steidle GmBH &Co. KG sein 25-jähriges Firmenjubiläum. Das teilt die Firma in einer Pressemitteilung mit. Grigoriadis sei dort seit dem 1. September 1997 als Anlagenbetreuer im Quarzsandwerk beschäftigt. In den 1990er Jahren sei er als junger Mann aus Griechenland nach Deutschland gekommen und habe hier seine Frau kennen gelernt, mit der er drei Kinder hat. Geschäftsführer Hans Steidle lobte und dankte dem Jubilar für seine tatkräftige Unterstützung, Hilfsbereitschaft, Flexibilität und Loyalität bei einer Feier unter Kollegen. Besonders in der heutigen schnelllebigen Zeit sei diese lange Firmenzugehörigkeit nicht mehr selbstverständlich, daher freue sich die gesamte Firma Steidle besonders, wenn Grigoriadis noch viele Jahre und weiter machen wird, heißt es in der Mitteilung.