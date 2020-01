24 junge Musiker holen ersten Preis

So viele waren es selten: 28 junge Musiker der Städtischen Musikschule Sigmaringen haben beim Regionalentscheid von „Jugend musiziert“ am Wochenende in Friedrichhafen teilgenommen. 24 erste und vier zweite Preise brachten die Nachwuchsmusiker mit nach Hause. Vier Ensembles und damit 14 Teilnehmer nehmen somit am Landeswettbewerb teil.

Seinen Abschluss findet der Regionalwettbewerb im öffentlichen Konzert mit Preisverleihung, das für die Teilnehmer aus dem Kreis Sigmaringen am Sonntag, 15. März, ab 11 Uhr im Alten Kloster Bad Saulgau stattfindet. Neben der Urkundenvergabe werden die Teilnehmer einen Querschnitt durch den Wettbewerb zeigen.