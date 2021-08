24-Jähriger spuckt Busfahrer an

Ein 24-Jähriger hat am Dienstagmorgen einen Busfahrer an einer Haltestelle in der Achberstraße angespuckt, als dieser sich weigerte, ihn als Fahrgast mitzunehmen. Laut Polizei hatte der 24-Jährige zuvor versucht, sich mit einem nicht auf ihn ausgestellten Busticket die Fahrt zu erschleichen, was bei einer Zutrittskontrolle aufflog. Bei einem anschließenden Gerangel entriss der Mann dem Fahrer das Busticket wieder und bespuckte und beleidigte ihn. Den 24-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.