22 Studenten erhalten Deutschlandstipendien

An der Hochschule Albstadt-Sigmaringen sind am Donnerstag 22 Deutschlandstipendien vergeben worden. Jeder Stipendiat erhält für die Dauer von sechs beziehungsweise zwölf Monaten 300 Euro monatlich. Eine Hälfte der Fördersumme bringt der Bund auf, die andere Hälfte wird von Unternehmen und Institutionen finanziert, die als Förderer gewonnen werden konnten. Jeder Förderer – diesmal insgesamt 15 Unternehmen, Institutionen und Organisationen – unterstützt dabei einen oder mehrere Studenten.

Einige Vertreter waren am Donnerstag anwesend und stellten ihr Unternehmen beziehungsweise ihre Institution vor. Anschließend überreichten sie die Urkunden und nutzten die Gelegenheit, „ihre“ Stipendiaten in einem zwanglosen Rahmen persönlich kennenzulernen. Die Studierenden konnten dabei wertvolle Kontakte zur Berufswelt knüpfen.

Ein Auswahlausschuss mit Professoren, Studierenden und Unternehmensvertretern hatte die 22 Stipendiaten anhand festgelegter Kriterien ausgewählt. Neben hervorragenden Studienleistungen spielten bei der Bewertung zum Beispiel gesellschaftliches Engagement oder die Mitarbeit in Hochschulgremien eine Rolle.

Praxissemester in Schweden wird dadurch möglich

Der Prorektor Lehre, Prof. Dr. Clemens Möller, hatte das Auswahlverfahren geleitet und moderierte die Feierstunde am Donnerstag. „Als Hochschule sind wir glücklich, begabte und leistungswillige Studierende zu haben, die sich nicht nur im Studium, sondern auch für die Gesellschaft engagieren“, sagte er. Den Förderern dankte er ausdrücklich für ihre Unterstützung. Der Pharmatechnik-Studierende Christoph Bierer wird bereits zum dritten Mal in Folge mit dem Deutschlandstipendium gefördert und berichtete vor den Zuhörern, wie bereichernd diese Unterstützung für ihn ist. „Das Stipendium entlastet die finanzielle Lage“, sagte er. Ihm persönlich sei dadurch unter anderem ein Praxissemester in Schweden ermöglicht worden, in dem er wertvolle persönliche, aber auch fachliche Erfahrungen habe sammeln dürfen. Die Liste seines ehrenamtlichen Einsatzes ist lang: Der 21-Jährige ist an der Hochschule als Tutor und in der Fachschaft Life Sciences tätig und privat unter anderem Ministrant, Sporttrainer und aktiver Musiker in der Stadtkapelle seiner Heimatgemeinde, in der er auch aktive Jugendarbeit macht.

Das Deutschlandstipendium wurde 2011 von der Bundesregierung eingeführt, um besonders begabte Studierende zu fördern und eine neue Stipendienkultur anzustoßen. Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen ist seit dem Wintersemester 2011/12 dabei. Bewerbungsende für die nächste Förderrunde ist am 30. Juni. Interessierte Unternehmen und Institutionen können sich bei Gabriela Miehle (E-Mail: miehle@hs-albsig.de) im Referat Fundraising und Stipendien-Management der Hochschule informieren.