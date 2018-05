22-Jährige baut Marihuana in Wohnung an

Eine 22-jährige Frau ist am Donnerstag gegen 23.50 Uhr in der Laizer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass ein Vollstreckungshaftbefehl gegen die 22-Jährige vorlag. Da die Frau sich nicht ausweisen konnte, begleiteten die Beamten sie in ihre Wohnung, um dort ihre Identität zu überprüfen. Beim Betreten der Wohnung stellten die Polizisten starken Cannabisgeruch fest, zudem lagen Drogenutensilien herum. In einem Schrank stand eine Cannabispflanze. Die zuständige Amtsrichterin ordnete daraufhin eine Wohnungsdurchsuchung an. Dabei fanden die Beamten zwei Behälter mit etwa zehn Gramm Marihuana sowie zahlreiche Tütchen mit Marihuana-Resten, Hanfsamen und eine Feinwaage. Wie die Polizei berichtet stand die 22-jährige Frau selbst unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb ihr zusätzlich eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei Sigmaringen ermittelt nun wegen des Besitzes von Marihuana und des illegalen Anbaus von Cannabis gegen die Frau.