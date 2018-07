22 Frauen können jetzt Demenzkranke betreuen

In einem zweimonatigen Seminar, das an der Akademie für Gesundheit und Soziales in stattfand, wurden jetzt erstmals 22 Teilnehmerinnen auf ihre zukünftigen Aufgaben als Betreuungsassistenten vorbereitet.

Seit der Reformierung des Pflegeversicherungsgesetzes, steht Menschen, bei denen die Pflegekasse aufgrund einer demenzbedingten Fähigkeitsstörung, einer geistigen Behinderung oder einer psychischen Erkrankung eine dauerhafte erhebliche Einschränkung der Alltagskompetenz festgestellt hat, ein zusätzliches Betreuungsangebot zu.

Dafür wurden jetzt an der Akademie für Gesundheit und Soziales in Sigmaringen erstmalig sogenannte Betreuungsassistentinnen ausgebildet. Die Fortbildung qualifiziert zur Anstellung als Betreuungskraft für Demenzkranke in Pflegeeinrichtungen und Sozialstationen und hilft Angehörigen im Umgang mit Demenzkranken zu Hause. Die Inhalte sind vielseitig: Kommunikation, Beschäftigungs- und Bewegungsangebote, Alltags- und Freizeitgestaltung, Grundkenntnisse in der Pflege, Ernährung, Medizin, Recht und Erste Hilfe. Rund 20 engagierte und kompetente Referenten vermittelten praxisnah und mit erheblichem Fachwissen die spezifischen Inhalte zu diesem Weiterbildungsangebot. Auch als eine ideale Chance zum Wiedereinstieg in das Berufsle-ben bezeichneten die Absolventinnen die Weiterbildung zur Be-treuungsassistenz, als sie ihr Abschlusszertifikat entgegennahmen.

Näheres zur Weiterbildung und Anmeldungen zum neuen Kurs unter Telefon 07571/645806-3 oder im Internet unter www.akademie-gs.de.