Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag gegen 8.45 Uhr auf der L 456 zwischen Krauchenwies und Sigmaringen ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte der 54-jährige Fahrer eines Renault an einer Baustelle im Bereich Friedhofstraße den dortigen Rückstau zu spät und fuhr dadurch auf einen haltenden Lkw auf. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.