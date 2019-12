2000 Werke: Thomas Werner zeigt Kunst in den eigenen vier Wänden

Er soll einer damals 15-Jährigen in Pfullendorf über ein halbes Jahr hinweg mal Drogen beschafft, mal verkauft und auch mal geschenkt haben – und das in insgesamt 74 Fällen. Deshalb hat sich ein 43-Jähriger am Dienstag vor dem Amtsgericht in Sigmaringen verantworten müssen.

Außerdem soll er einen Polizeibeamten bei der Festnahme vorsätzlich verletzt haben. Noch stärker zum Tragen kam in der Verhandlung aber, dass der Mann zweimal Nacktfotos von der Jugendlichen ohne deren Wissen gemacht haben soll.