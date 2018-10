200 Kilometer auf dem Fahrrad: Opa und Enkel begeben sich auf Spuren ihrer Vorfahren

„Wenn einer eine Reise tut, kann er was erzählen“, lautet ein auf Matthias Claudius zurückgehendes Zitat. So geht es auch Anton Lüscher und Darwin Keller, Opa und Enkel. Die beiden haben sich kürzlich mit ihren Mountainbikes auf den Weg von Muhen in der Schweiz (Kanton Aargau) nach Gutenstein gemacht und sind dabei tief in ihre Familiengeschichte eingetaucht. Denn sie sind der Route gefolgt, die Anton Lüschers Vater und Onkel 1927 auf einer Zündapp zurückgelegt haben.

Anton Lüschers Großmutter Walburga Schwanz ist nämlich im Donautal, in Thiergarten, geboren und 1897 in die Schweiz nach Muhen ausgewandert, um dort Arbeit zu suchen, wo sie eine Familie gründete. Dort kam auch Anton Lüschers Vater zur Welt – der ebenfalls Anton Lüscher hieß.

Als dieser neun Jahre alt war, kam sein 18-jähriger Bruder auf die Idee, mit dem Motorrad, einer Zündapp 250 Kubik ohne Federung, von Muhen ins Donautal zu fahren. „Die Maschine hatte nicht mal einen Sozious-Sattel oder Pedale, nur einen Gepäckträger, auf dem mein Vater sitzen musste“, sagt Lüscher.

Strapazen erwünscht

Ihm war es wichtig, die Schmerzen und Strapazen der fast 200 Kilometer langen Reise nachzuvollziehen, die sein Vater und Onkel auf dem Weg ins Donautal durchlebten. „Es musste wahnsinnig anstrengend gewesen sein, 24 Stunden waren sie unterwegs – auf unbefestigten Straßen. Überall lagen Nägel. Sie hatten zehn Reifenpannen, berichtete mir mein Vater“, so Lüscher, der für die Tour mit seinem Enkel drei Tage brauchte. Einmal habe ein Fuhrwerk das Motorrad bis zum nächsten Schmied transportieren müssen, als der Motor ausfiel.

Anton Lüscher und dessen Enkel Darwin Keller radeln von Muhen in der Schweiz nach Gutenstein. Dort übernachten sie bei Otto Rieger, denn er und Anton Lüscher sind miteinander verwandt: Riegers Urgroßmutter war die Schwester von Lüschers Großmutter – ein Bild von ihr begleitet die beiden auf ihrer Reise. (Foto: Fotos: Anna-Lena Janisch)

Die Geschichten hat Lüscher in seiner Kindheit immer und immer wieder gehört und verinnerlicht. „Auf dem Rückweg machten sie Rast in einem Gasthaus bei Mühlheim. Mein damals 18-jähriger Onkel schäkerte mit der Kellnerin, der kleine Bruder war ihm da natürlich lästig, also stellten sie ihm eine große Schüssel mit Gebäck hin und sagten, er dürfe sich etwas nehmen, während die beiden in der Küche verschwanden“, berichtet Anton Lüscher. Als der Onkel später wieder nach seinem Bruder sah, sei die Schüssel komplett leer gewesen. Lüscher muss immernoch herzhaft lachen, wenn er davon erzählt.

Dramatischer Höhepunkt der Reise sei die Ankunft in Muhen gewesen, als Lüschers Onkel auf dem Hof der Eltern feststellte, dass sein neunjähriger Bruder nicht mehr auf dem Motorrad saß. Dieser war auf dem Gepäckträger eingeschlafen und sechs Kilometer vor dem Ziel unbemerkt vom Fahrzeug gefallen. Walburga hatte natürlich fest mit der Ankunft beider Söhne gerechnet und schimpfte: „Wo hasch d’ Antoneli glassa, Oswald?“. Doch dem Kleinen ging es den Umständen entsprechend gut, er saß mit Schürfwunden heulend im Straßengraben, berichtet Anton Lüscher.

Wieso Gutenstein das auserkorene Ziel der Reise von Opa und Enkel ist, wo doch Walburga in Thiergarten zuhause war? In Gutenstein wohnt Otto Rieger – dessen Urgroßmutter war die Schwester von Walburga Schwanz. Die beiden haben seit etwa zehn Jahren Kontakt. Der Gutensteiner freut sich über den Besuch aus der Schweiz.

Einprägsames Erlebnis

Vielleicht kommt der jetzt öfter. „Ich mache jedes Jahr eine verrückte Tour“, erzählt Anton Lüscher, der schon zu Fuß den Appalachain-Trail in den USA zurückgelegt hat. Auf eben jener Reise hatte er ein einprägsames Erlebnis: „Ich ging totmüde ins Bett. Dann träumte ich von meiner Großmutter Walburga“, berichtet der ehemalige Polizist. Mit ihr fühle er sich tief verbunden – obwohl er erst anderthalb war, als diese in den 50er-Jahren verstarb. Seit dem Traum wähnt sich Lüscher unter besonderem Schutz von „oben“. Ein Foto seiner Oma mit einer Abbildung ihres Kommunionszeugnisses hat er in wichtigen Situationen immer dabei. Auch auf der Reise mit dem Fahrrad, zu der er seinen zehnjährigen Enkel Darwin überreden konnte.

Immer wieder habe es Schwierigkeiten gegeben: Belegte Hotels, Erschöpfungsphasen, und jedes Mal habe er Walburga um Hilfe gebeten – wohl mit Erfolg. „Am vorletzten Tag habe ich gemerkt, dass Darwin nicht mehr kann. Da haben wir uns entschieden, zu schummeln, und den Bus zu nehmen.“ Dieser kam zwar, sei aber völlig überfüllt gewesen. Der Busfahrer habe schon abgewinkt – aber dann den Jungen erblickt und trotzdem angehalten.

„Wir haben uns mit Mühe noch mit den Rädern reinquetschen können“, berichtet Lüscher. Darwin sitzt grinsend neben ihm. Ob ihm die Tour trotz der Strapazen gefallen habe? Er bejaht. Die Heimreise treten die beiden aber motorisiert an. „Das wäre sonst heftig geworden“, sagt Anton Lüscher.

Was für eine verrückte Tour Lüscher als nächstes plant? „Ich würde die gleiche Route gern nächstes Jahr zu Fuß zurücklegen“, sagt Lüscher. Scheint, als bekäme Otto Rieger bald wieder Gesellschaft von der Verwandtschaft aus der Schweiz. Diesmal aber will Anton Lüscher allein losziehen.