200 Euro Belohnung für Hinweis auf Sachbeschädigung

(sz) – Auf dem Leopoldplatz in Richtung Landesbank Kreissparkasse haben Unbekannte einen persischen Eisenbaum mutwillig beschädigt. Am Donnerstag, 15. August, stellten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs fest, dass die Rinde des Baums vollständig entfernt wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Stadt bittet jetzt um Mithilfe. 200 Euro Belohnung erhalten Bürger, deren Hinweise zur Feststellung des Täters führen. Hinweise nimmt Frau Jasmin Zinser, Fachbereich Öffentliche Ordnung, entgegen unter der Telefonnummer 07571/10 62 20 oder per E-Mail an zinser@sigmaringen.de. Foto: Stadt Sigmaringen