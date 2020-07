20-Jähriger kracht mit seinem Auto in eine Felswand

Ein 20-jähriger Mann ist am am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr mit seinem Auto gegen eine Felswand gekracht und hat dabei leichte Verletzungen erlitten. Laut Polizei fuhr er auf der Schmeientalstraße und kam von der Fahrbahn ab. Demnach war er mit seinem BMW zwischen Unterschmeien und Oberschmeien unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aus noch nicht bekannter Ursache nach links von der Straße ab und prallte gegen die Felswand. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch den Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand Totalschaden, heißt es im Polizeibericht. Aufgrund der großflächig ausgetretenen Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr zur Fahrbahnreinigung hinzugezogen. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum gebracht.