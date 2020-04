20-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Ein 20-Jähriger hat unter Betäubungsmitteln stehend am Freitagmorgen gegen 2 Uhr auf der B 32, Fahrtrichtung Jungnau, am Straßenverkehr teilgenommen, teilt die Polizei mit. Aufgrund festgestellter Beweisanzeichen führten die Beamten mit dem Autofahrer einen Drogenschnelltest durch, der positiv auf Cannabis reagierte. Die Polizisten veranlassten deshalb die Entnahme einer Blutprobe in einer Klinik. Der junge Mann durfte nicht mehr weiterfahren. Er wird wegen des Verkehrsverstoßes angezeigt.