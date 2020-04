20-Jähriger bei Abbrucharbeiten verletzt

Bei Abbrucharbeiten eines rund drei Meter hohen Kamins in Laiz ist nach Angaben der Polizei ein 20-jähriger Mann verletzt worden. Am Dienstag gegen 13.20 Uhr erlitt er dadurch mittelschwere Verletzungen. Zusammen mit einem Vorarbeiter hatte sich der 20-Jährige ohne jegliche Schutzbekleidung an den Abbruch des Kamins gemacht, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Aufgrund der nicht fachmännisch ausgeführten Arbeit kippte wohl der Kamin seitwärts in sich zusammen und traf dabei den jungen Mann an der rechten Körperhälfte. Hierdurch zog er sich Verletzungen an beiden Beinen und am Kopf zu.