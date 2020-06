19 Prozent der Haushalte nehmen an Befragung teil

Das Landratsamt hat seine Bürgerbefragung zum Thema Biomüll abgeschlossen. Insgesamt sind bislang 11 561 ausgefüllte Umfragebögen beim Landratsamt eingegangen, die Frist wurde bis 15. Juni verlängert.

Dies entspreche einer Beteiligungsquote von 19 Prozent der 60 894 bei der Kreisabfallwirtschaft gemeldeten Haushalte und Gewerbebetriebe. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervor. Auch die Stimmungsabfrage auf der Homepage wurde von 1319 Bürgern genutzt. Auf 90 Anfragen über das Kontaktformular wurde direkt und individuell geantwortet.

Landrätin Stefanie Bürkle zeigt sich erfreut: „Großartig ist, dass unsere Bürger ihre Chance zur Beteiligung so zahlreich wahrgenommen haben. Durch die Rückmeldungen der Bürger, erhalten die Mitglieder des Kreistags nun einen besseren Einblick in die Bedürfnisse und Prioritäten der Einwohner des Landkreises. Dies wird für ihre Entscheidung zur Bioabfallsammlung wertvoll sein.“

In den kommenden Wochen sollen die Umfragebögen und die Stimmungsabfrage von jeweils einem unabhängigen Meinungsforschungsinstitut ausgewertet werden. Die Ergebnisse werden den Kreisräten in der Kreistagssitzung am 27. Juli öffentlich vorgestellt.

Über die Homepage des Landkreises www.bioabfall-sigmaringen.de können sich die Bürger auch weiterhin zum Thema Bioabfallsammlung informieren und das aktuelle Geschehen verfolgen, heißt es in der Mitteilung.