19-Jähriger ist mit umgebautem BMW unterwegs

Mit einem – laut Polizeimitteilung – empfindlichen Bußgeld muss ein 19-jähriger BMW-Fahrer rechnen, der am Sonntag gegen 18.30 Uhr in der Sigmaringer Bahnhofstraße von einer Streifenwagenbesatzung einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei der Überprüfung stellten die Beamten bauliche Veränderungen am Fahrzeug fest, die dem 19-Jährigen die Fahrt mit seinem Auto derzeit nicht mehr gestatten. Um die gültige Betriebserlaubnis wieder zu erlangen, muss der Mann die Umbauten nun zurückbauen oder diese von einem Sachverständigen begutachten lassen, heißt es in der Mitteilung.