19-Jährige fährt Kind an

Mit leichten Verletzungen musste ein zwölf Jahre alter Junge nach einem Verkehrsunfall in Sigmaringen am Mittwoch kurz nach 17 Uhr in eine Klinik gebracht werden. Das teilt die Polizei mit.

Unbedacht auf die Straße gefahren

Der Junge war mit seinem Fahrrad auf einem Fußweg unterwegs und querte die Georg-Zimmerer-Straße, offensichtlich ohne auf den Verkehr zu achten.

Eine 19-jährige VW-Fahrerin, die die Straße zu dem Zeitpunkt ordnungsgemäß befuhr, kollidierte mit dem Jungen. Am Auto entstand Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.