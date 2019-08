19-Jähriger bricht in Laden ein und stiehlt Zigaretten

Gewaltsam Zutritt hat sich ein 19-Jähriger am Sonntag gegen 6.15 Uhr in ein Ladengeschäft an der Sigmaringer Schwabstraße verschafft. Das teilt die Polizei mit. Er schlug das Glas in der Tür ein. Bei dem Tatverdächtigen konnten laut Polizeimeldung lediglich drei gestohlene Zigarettenschachteln festgestellt werden. Die Polizei geht davon aus, dass der mutmaßliche Täter weiteres Diebesgut vor der Festnahme seinen Komplizen übergeben konnte, die jedoch flüchteten. Der 19-Jährige stand bei der Festnahme unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Er dürfte auch für eine vorherige Sachbeschädigung auf dem Französischen Markt auf dem Leopoldsplatz mitverantwortlich sein. Dabei wurden von mehreren Personen bei mindestens zwei Ständen die Kühltruhen geöffnet und Lebensmittel herausgenommen und über den Platz geworfen. Laut Zeugen trug einer der Täter eine schwarze Kapuzenjacke, dunkle Jeans und hatte einen Rucksack. Ein zweiter Täter trug ein dunkles Hemd und eine dunkle Jeans.