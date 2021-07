18-Jährige stiehlt erst Gebäck und randaliert dann

Eine 18-Jährige hat das Polizeirevier Sigmaringen am Mittwochabend beschäftigt. In einem Lebensmittelgeschäft In der Au hatte sie gegen 20 Uhr mehrere Backwaren und eine Dose mit alkoholhaltigem Getränk eingesteckt, ohne zu bezahlen. Nachdem eine Mitarbeiterin sie darauf ansprach, zeigte sich die junge Frau laut Polizei erst kooperativ. Nachdem die Polizei alarmiert wurde, versuchte sie allerdings mehrmals zu fliehen, konnte jedoch durch einen Zeugen und Mitarbeiterinnen aufgehalten werden. Dabei schlug die 18-Jährige auf die Angestellten ein, verletzte sie jedoch wohl nicht. Beim Eintreffen der Streife verhielt sie sich immer aggressiver, beleidigte die Beamten und versuchte, sich zu wehren. Daher wurden der 18-Jährigen Handschellen angelegt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von etwa zwei Promille. Die Frau kam schließlich in ein Fachkrankenhaus eingeliefert. Sie erwarten nun mehrere Anzeigen.