18-Jähriger schlägt unvermittelt zu

Ein 18-jähriger Mann, der am Montag gegen 19.30 Uhr vor dem Festzelt auf dem Parkplatz vor der Festhalle Laiz einen 24-jährigen Mann geschlagen haben soll, wird wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt, teilt die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Tatverdächtige gemeinsam mit drei Bekannten in das bereits leere Festzelt der Narrenzunft Balkenstrecker gegangen. Dort wurde die Gruppe wieder hinausgebeten, was jedoch bei dem 18-Jährigen auf Unverständnis stieß. Er wurde aggressiv und fing mit dem 24-Jährigen Streit an. Im weiteren Verlauf schlug der 18-Jährige laut Zeugenaussagen dem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige mit seinen drei Begleitern in Richtung Sigmaringen und konnte kurz darauf von einer Polizeistreife gestellt werden.