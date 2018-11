18 Bürger erheben Einspruch gegen Mehrfamilienhäuser

Der Weg für den Bau von drei Mehrfamilienhäusern an der Achbergstraße ist frei: Der Gemeinderat hat das Projekt in seiner Sitzung am Mittwoch genehmigt. Die Einsprüche von 18 Anwohnern wies Stadtbaumeister Thomas Exler zurück.

In der Nachbarschaft der freien Christengemeinde sollen drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 23 Wohnungen gebaut werden. Die Gebäude haben vier beziehungsweise dreieinhalb Geschosse. Laut der Vorgabe sind 46 Stellplätze nachzuweisen, 26 will der Bauherr in zwei Tiefgaragen, die restlichen 20 oberirdisch bauen. Der Investor, die Firma Nosch aus Zielfingen, hat das Gelände von der Stadt und einem privaten Eigentümer gekauft. Die Stadt schreibt ihm vor, dass er spätestens zwölf Monate nach Erhalt der Baugenehmigung mit dem Bau beginnen muss. Zuerst muss das ehemals städtische Grundstück bebaut werden, die beiden anderen Grundstücke innerhalb der kommenden fünf Jahre.

Die Bürger hatten eine Reihe von Gründen für ihre Widersprüche angeführt: Die Zahl der Parkplätze ist ihr zu gering. Laut Landesbauordnung können nicht mehr Parkplätze gefordert werden, so das Stadtbauamt. Die Anwohner finden den Verkehrslärm störend und befürchten einen Wertverlust ihrer Wohnungen. Dieses Argument wies der Stadtbaumeister ebenso zurück wie das eingeschränkte Sonnenlicht und die eingeschränkte Aussicht: „Niemand kann klagen, wenn ihm die Aussicht genommen wird“, sagte Stadtbaumeister Exler.

Die Kritik, dass die Gebäude zu wuchtig seien, will Exler ebenso wenig gelten lassen: Im Vergleich zum bisherigen Bebauungsplan hätte die Stadt die Dimensionen reduziert. Am Maßstab habe man sich an der Umgebung angepasst und die Abstandswerte sogar unterschritten.

Der Gemeinderat verabschiedete den Bebauungsplan, der den Bau regelt, einstimmig und wies alle Einsprüche der Nachbarn damit zurück.