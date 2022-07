17-Jähriger mit Drogen erwischt

Mit einer Anzeige wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln muss ein 17-Jähriger rechnen, den Polizisten am Dienstagnachmittag in der Schwabstraße kontrollierten. Als die Einsatzkräfte den Jugendlichen zum Zweck einer Kontrolle ansprachen, schubste dieser einen Beamten beiseite und versuchte davon zu rennen. Die Polizisten nahmen den 17-Jährigen nach einer kurzen Verfolgung fest und fanden in seiner Tasche mehrere Gramm Marihuana. Wie die Polizei mitteilt, wurden bei der späteren Durchsuchung seiner Wohnung zudem Gegenstände aufgefunden, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten. Nach dem Abschluss der Maßnahmen wurde der junge Mann seinen Eltern übergeben.