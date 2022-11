160 Verbandskästen für den guten Zweck

Fast 160 Verbandskästen hat die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) Ende Oktober 2022 an die Kfz-Innung Ortenau in Offenburg übergeben. Gesammelt wurden sie von SWEG-Beschäftigten aus ganz Baden-Württemberg. „Die Verbandskästen sollten eigentlich den Menschen in den Kriegsgebieten in der Ukraine zur Verfügung gestellt werden“, erläutert SWEG-Betriebsrat Thomas Hummel, der die Initiative für die Sammelaktion im Verkehrsunternehmen ergriffen hatte.

Inzwischen könnten die deutschen Hilfsorganisationen aber nichts mehr mit dem zwar abgelaufenen, aber noch funktionstüchtigen Erste-Hilfe-Material anfangen, heißt es in der Pressemitteilung der SWRG. Deshalb haben Tobias Harms, Vorsitzender der SWEG-Geschäftsführung, und Thomas Hummel das medizinische Versorgungsmaterial nun an die Kfz-Innung Ortenau übergeben, die es über ihre Kontakte Uwe Heimburger aus Kippenheim zukommen lässt. „Er ist im Rettungsdienst tätig und Mitglied im DRK-Ortsverein Münchweier“, so Sven Wangler, Obermeister der Kfz-Innung Ortenau. „Dort wird das gesammelte Material für Übungszwecke benötigt.“

Die Innung wiederum hatte über ihre Mitgliedsunternehmen in diesem Jahr selbst rund 200 abgelaufene Verbandskästen gesammelt und diese im Frühjahr über eine private Hilfsorganisation in die Ukraine transportieren lassen. Die Spendenbereitschaft war auch unter den SWEG-Mitarbeitern groß. „Wir hatten mit ungefähr 50 Kästen gerechnet, aber es kamen letztlich fast 160 zusammen“, freut sich Thomas Hummel.

Die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Lahr/Schwarzwald, das in Baden-Württemberg und teilweise angrenzenden Gebieten Busverkehr im Stadt- und Überlandverkehr sowie Schienengüter- und Schienenpersonennahverkehr betreibt. Im Jahr 2018 ist die Verschmelzung der Hohenzollerischen Landesbahn (HzL) mit Sitz in Hechingen vollzogen worden. Seit dem Jahreswechsel 2021/2022 befindet sich auch die ehemalige Abellio Rail Baden-Württemberg GmbH, die jetzt als SWEG Bahn Stuttgart GmbH firmiert, unter dem Dach des SWEG-Konzerns.