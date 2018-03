16-Jährige wird in einem Sigmaringer Geschäft belästigt

Wegen sexueller Beleidigung ermittelt die Polizei gegen zwei Männer im Alter von 22 und 48 Jahren, die am Samstag in einem Geschäft eine Jugendliche belästigt haben sollen. Die beiden Männer hatten sich nach Angaben der 16-Jährigen genähert und sie angesprochen, als sie vor einer Toilette gewartet habe. Anschließend fasste sich der Jüngere über seiner Hose in den Schritt und rieb sich an seinem Geschlechtsteil. Kurze Zeit später kam die Begleiterin der Jugendlichen hinzu und die Mädchen entfernten sich. Als die beiden Männer erneut auf die Mädchen zugingen und diese ansprachen, verständigten sie einen Security-Mitarbeiter.