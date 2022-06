1500 verkaufte Saisonkarten fürs Freibad

Die Saison im Freibad Sigmaringen ist in vollem Gange. Neben langjährigen Besuchern begrüßen die Stadtwerke Sigmaringen auch viele neue Gäste, teilen die Verantwortlichen mit. Insbesondere der wieder eingeführte Verkauf von Saisonkarten sei sehr gefragt, heißt es. So wurden seit Saisonbeginn vor einem Monat bereits über 1500 Saisonkarten erworben. Die genau 1500ste Saisonkarte wurde am Dienstag, 7. Juni, im Service-Center am Leopoldplatz auf die Familie Speidel ausgestellt. Das Ehepaar Simone und Sven Speidel entschied sich für eine Familienkarte, bei welcher die vier Kinder mit inbegriffen sind. Weitere Informationen zum Freibad finden Sie unter www.stadtwerke-sigmaringen.de.