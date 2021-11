15-jähriger Gutensteiner holt beim Schwimmen dreimal Silber

Ans Fahren haben sich das 2006 geborene Schwimmtalent Emilian Hollank aus Gutenstein, seine Eltern Tina und Falk sowie sein ehemaliger Übungsleiter vom TSV Laiz von Anfang an gewöhnen müssen. Das fast tägliche Training fand in Sigmaringen, Messkirch, Stetten, Mengen und Gammertingen statt. Nach dem Wechsel zum TSV Riedlingen musste der Gutensteiner – inzwischen Württemberg-Jahrgangsmeister über 50 und 100 Meter Brust - noch weiter fahren, um zu trainieren. Denn Riedlingen sei Dank: Das Hallenbad blieb für eine Handvoll Kaderathleten des Bundeslandes auch in den vergangenen Krisenmonaten offen.

Und Zug um Zug und Quali um Quali stand jetzt eine große Fahrt nach Berlin an. Vom 26. bis zum 30. Oktober fanden dort in der olympischen Schwimm- und Sprunghalle im Europapark die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften statt. Zwei 50-Meter-Becken mit je zehn Bahnen, über 2000 Offizielle und Zuschauer und wirklich alles, was in der jugendlichen, deutschen Schwimmwelt Rang und Namen hat: Trotz der ungewohnten Umgebung schlug sich der 15-jährige Gutensteiner prächtig. Er holte nicht nur eine Reihe persönlicher Bestzeiten und Finalteilnahmen, sondern in seiner Schokoladendisziplin Brust nicht weniger als drei Silbermedaillen heraus. In 30,1 Sekunden flog Emilian über 50 Meter dahin, 66,2 brauchte er für 100 - nur Wimpernschläge mehr als der diesmal noch nicht angefochtene Jahrgangsmeister Michael Raje aus dem Saarland. Bei 200 Meter schielte Emilian sogar nach Gold, was nur deshalb nicht klappte, weil der Potsdamer Kenneth Bock in diesen Minuten über sich hinausgewachsen war.

Trotzdem freuten sich Emilian und der begleitende Vater Falk Hollank über den immer noch riesigen Erfolg - zumal die Leistungskurve bei dem Sigmaringer/Gutensteiner steil nach oben zeigt. Nach der Einladung durch die Bundestrainer wechselte Emilian nach den Sommerferien zum Olympia-Stützpunkt Heidelberg und auf das dort angeschlossene Sportinternat. Das spart viel Zeit, denn jetzt muss er zum Training nicht mehr fahren. Vielleicht steht dann aber in drei Jahren eine längere Reise an: Zur Olympiade nach Paris.