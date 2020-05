14-jährige Radfahrerin wird von Auto erfasst

Schwere Verletzungen hat sich eine 14-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr auf der B 313 zwischen dem Nollhof und Jungnau zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Radfahrerin die Bundesstraße in Richtung Lauchertradweg überqueren und übersah hierbei ein aus Richtung Sigmaringen kommendens und vorfahrtsberechtigtes Auto. Bei der folgenden Kollision schlug das Mädchen mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und gegen die Dachkante des Fahrzeugs. Da es keinen Fahrradhelm trug, zog es sich dadurch nicht unerhebliche Verletzungen im Kopf- und Halsbereich zu und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und später mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik weiterverlegt werden. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro.