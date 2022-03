1300 Flüchtlinge aus der Ukraine leben im Kreis Sigmaringen

Der Landkreis richtet aktuell mehrere Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine ein. Trotz steigender Zugangszahlen sind die Verantwortlichen optimistisch, auf Notunterkünfte verzichten zu können. „Die Hilfsbereitschaft im Kreis ist enorm groß. Wir sind sehr dankbar, dass uns so viele Häuser und Wohnungen angeboten wurden“, sagt die Erste Landesbeamtin Claudia Wiese laut einer Pressemitteilung des Landkreises.

613 Flüchtlinge sind inzwischen privat oder in Wohnungen, die den Gemeinden gehören, untergekommen. 20 Ukrainer hat der Landkreis in der Gemeinschaftsunterkunft in Sigmaringen untergebracht, 27 leben aktuell in der Jugendherberge Sigmaringen.

1432 Bewohner in der LEA

Die Zahl in der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen untergebrachten Flüchtlinge geht in den vergangenen Tagen leicht zurück. „Wir verzeichnen etwas mehr Ab- als Zugänge und liegen im Moment bei 1273 Bewohnerinnen und Bewohnern, von denen 686 ukrainischer Herkunft sind“, schreibt die Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Tübingen, Katrin Rochner, auf eine Anfrage unserer Zeitung. Vor einer Woche waren es noch 1432 Bewohner (857 aus der Ukraine).

Auf die Frage nach der weiteren Entwicklung schreibt Rochner: „Wir gehen davon aus, dass wir wieder mit einem deutlichen Anstieg der Zugänge rechnen müssen, sobald sich das Verteilerverfahren des Bundes eingespielt hat.“ Das Land habe sich darauf vorbereitet.

Nach wie vor stellt die LEA fest, dass die Geflüchteten aus der Ukraine bestrebt sind, die Einrichtung nur als Zwischenstation zu nutzen und von Sigmaringen aus zu Freunden, Verwandten oder sonstigen Unterstützern weiter reisen möchten.

Hohentengen soll in zwei Wochen öffnen

Die Arbeiten an der Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises in der ehemaligen Oberschwabenkaserne in Hohentengen kommen nach Angaben des Landratsamts gut voran. Die Straßenmeisterei und Umzugsunternehmen lieferten am Dienstag bereits erste Ausstattung an. Heizung, Sanitäranlagen und weiteres wird auf Vordermann gebracht, sodass voraussichtlich ab übernächster Woche Menschen dort untergebracht werden könnten. Als erstes soll das Sanitätsgebäude mit bis zu 110 Plätzen belegt werden.

Mit schwerem Gerät wird bereits der Untergrund für die Gemeinschaftsunterkunft in Mengen hergestellt, wo 50 Flüchtlinge in Wohncontainern unterkommen sollen. Die Firma Schunk aus Mengen bereitet aktuell eine Unterkunft für 20 Personen vor, in welche kommenden Montag 20 Frauen mit Kindern einziehen werden.

Unterbringung in privaten Wohnungen

In den nächsten Tagen will der Landkreis weitere 18 Personen in privaten Wohnungen unterbringen. „Wir sind der Firma Schunk und den Familien Bok, Günther-Adams und Vogel von der Firma Schlösser, die in kürzester Zeit mit unglaublichem Einsatz sehr schöne Unterbringungsplätze hergerichtet haben, sehr dankbar,“ wird Bastian Rädle, der Leiter der unteren Aufnahmebehörde, in einem Mitteilung zitiert.

Durch eine enge Kooperation mit den Helferkreisen und der Sozialberatung des Caritasverbandes wird den Schutz suchenden Menschen gleich nach Ankunft bei der Orientierung im jeweiligen Wohnort geholfen. „Jede helfende Hand ist willkommen und wird sicher an der ein oder anderen Stelle gebraucht. Vielen Dank an alle Bürgerinnen und Bürger für diese tolle Willkommenskultur“, so Rädle.