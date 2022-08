130 Stände beteiligen sich am Drachenflohmarkt

In Sigmaringen und den Ortsteilen findet am Samstag, 27. August, von 9 bis 18 Uhr die Neuauflage des Drachenflohmarkts statt. Wie die Stadt Sigmaringen als Veranstalterin mitteilt, nehmen daran etwa 130 Stände teil.

Alle beteiligten Flohmarktstände auf privaten Grundstücken markieren ihre Teilnahme an diesem Garagen- und Straßenflohmarkt durch das Anbringen eines (Lenk-)Drachens. Dieser kann entweder selbst gebastelt werden oder es findet sich zu Hause noch ein verwendbares Exemplar: Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Eine passende Bastelanleitung gibt es auf der Internetseite der Stadt Sigmaringen.

Verkauf von Getränken ist tabu

Beim Drachenflohmarkt ist ausschließlich der Verkauf von Flohmarktartikeln gestattet – nicht von Neuware, Lebensmitteln oder Getränken. Der Stand darf ausschließlich auf privaten Grundstücken aufgebaut werden, also nicht auf Gehwegen, öffentlichen Flächen oder Straßen. Ein digitaler Lageplan des Drachenflohmarkts und zusätzliche Informationen sind unter der Rubrik Veranstaltungen im Bereich Freizeit & Tourismus auf der Homepage der Stadt Sigmaringen zu finden. Der gedruckte Plan liegt außerdem in der Tourist-Information zur Mitnahme bereit und wurde in der jüngsten Stadtspiegel-Ausgabe vom Mittwoch veröffentlicht.