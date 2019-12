1200 Läufer werden zum Silvesterlauf erwartet

Zum 36. Silvesterlauf – dem größten Laufevent in Sigmaringen – werden am Dienstag, 31. Dezember, zirka 1200 Läufer am Start erwartet. Die Läufer wurden in den vergangenen Jahren von hunderten Zuschauern angefeuert.

Der Lauftreff Sigmaringen hat den fünf Kilometer langen Sparkassenlauf ausgeschrieben. Die Läufer dieser Strecke starten um 12.30 Uhr. Die Läufer für den zehn Kilometer langen Z-Sport-Lauf starten um 13 Uhr. Die Laufstrecke führt von Sigmaringen nach Laiz an der Donau entlang und von Laiz zurück nach Sigmaringen. Sie ist flach und endet mit dem Zieleinlauf auf dem Festplatz der Stadt Sigmaringen.

Der Lauftreff Sigmaringen bietet mit dieser Aktion den Läufern noch einmal die Gelegenheit sich zum Jahresende richtig aus zu powern. Zirka 40 Helfer machen sich in diesen Tagen bereit für Streckenposten, den Aufbau von Start und Ziel, Parkplatzeinweisungen, Teeausgabe und für die Siegerehrung.

Die Zeitmessung wird von der Firma Abavent übernommen. Die Transponder für die Zeitmessung werden von Abavent gestellt und sind in den Startnummern integriert. Jeder Läufer kann vorab seine Startnummer im Anmeldeportal von der Firma Abavent einsehen.

Für eine personalisierte Startnummer (mit Namen) sollte die Anmeldung bis Donnerstag, 26. Dezember, um 24 Uhr erfolgt sein. Bei späteren Anmeldungen kann es sein, dass der Name nicht auf der Startnummer aufgedruckt ist.

Die Läufer können am Lauftag an Silvester ab 10.30 Uhr die Startnummern in der Stadthalle abholen, die Startnummernausgabe schließt eine halbe Stunde vor dem jeweiligen Start. Der Lauftreff bittet darum, die Startnummer nicht erst fünf Minuten vor Schluss abzuholen.

Die Siegerehrung findet voraussichtlich um 15 Uhr in der Stadthalle in Sigmaringen statt. Für die erst-, bis drittplatzierten Läufer der jeweiligen Altersklassen werden als Preise Nudelpakete ausgelobt. Zusätzlich erhalten die ersten Plätze der Jahrgangsstufen U12 bis U18 sowie die Tagesschnellsten Sonderpreise.