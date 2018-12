100 Läufer wollen für den FC Laiz starten

Die Organisatoren des Silvesterlaufs in Sigmaringen rechnen erneut mit rund 1000 Teilnehmern. Da dies Engpässe bei der Startnummernausgabe zur Folge hat, bitten sie die Läufer am Montag um rechtzeitige Abholung. „Im vergangenen Jahr haben Läufer fast randaliert, weil es ihnen nicht schnell genug ging“, sagt die Schriftführerin des organisierenden Lauftreffs, Doris Kurz.

Das Großereignis geht rund um die Stadthalle über die Bühne. Gelaufen werden kann in zwei Kategorien: fünf Kilometer und zehn Kilometer. Die kürzere Distanz wird um 12.30 Uhr, die längere um 13 Uhr gestartet. Die Strecke ist dieselbe wie im Vorjahr, sie führt von der Stadthalle, am Freibad vorbei nach Laiz und nach der Brückenüberquerung flussabwärts bis zur Burgstraßenbrücke. Ab dort geht es zurück bis zum Ziel an der Stadthalle. Wer die zehn Kilometer läuft, muss diesen Kurs zwei Mal bewältigen. Der Silvesterlauf in Sigmaringen ist eher etwas für Hobby-Läufer. „Bei uns sind nur wenige Spitzenläufer am Start“, sagt Winfried Walk vom Lauftreff.

Die Online-Anmeldung für den beide Distanzen ist noch bis Sonntag, 30. Dezember, um 18 Uhr möglich, dadurch können sich Teilnehmer die Nachmeldegebühr in Höhe von drei Euro sparen. Bisher haben sich rund 400 Läufer angemeldet, die meisten Anmeldungen kommen aber erst wenige Tage vor dem Lauf herein. Da der FC Laiz im kommenden Jahr 100 Jahre alt wird, möchte der Verein mit 100 Läufern in den Vereinsfarben antreten. Die Laizer waren bei Redaktionsschluss noch nicht angemeldet. „Viele Läufer warten außerdem das Wetter ab“, sagt der Vorsitzende, Winfried Walk. Die Vorhersage könnte für einen Silvesterlauf nicht besser sein: Es soll trocken und kühl werden.

Die Organisation für den Silvesterlauf steht nach Angaben des Lauftreffs: Zirka 40 Helfer sind bereit für Streckenposten, Aufbau von Start und Ziel, Parkplatzanweisung, Startnummernherausgabe, Teeausgabe und die Siegerehrung. Die Herausforderung zu stemmen, wird für den Lauftreff immer schwieriger, schildert der Vorsitzende Winfried Walk. „Viele unserer Mitglieder schaffen es nicht einmal mehr zu den Laufzeiten, weil sie zu dieser Zeit noch arbeiten.“ Diesen Veränderungen müsse sich der Verein mit seinen 170 Mitglieder stellen, so der Vorsitzende. Nur so könne das Ziel, jüngere Mitglieder zu gewinnen, erreicht werden.

Die Startnummern rechtzeitig abholen

Die Zeitmessung wird von Abavent übernommen, diese Firma verwaltet auch die Startnummern. Diese können über das Online-Portal eingesehen werden. Dies vereinfacht die Startnummernausgabe. Die Läufer sollten die Startnummern rechtzeitig abholen kommen, mindestens eine Stunde vorher. Die Ausgabe schließt eine halbe Stunde vor dem jeweiligen Start, kündigt der Lauftreff Sigmaringen an.