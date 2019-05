100. Geburtstag: Gedenkfeier an Pater Wilhelm Stauß

„Das Leben hat er mir gerettet. Ich konnte noch nicht schwimmen, er zog mich aus der Donau. Von meinem zehnten bis zu meinem neunzehnten Lebensjahr war er mein Ersatzvater“, hat Theo Wieland, einer der Teilnehmer der Gedenkfeier zu Ehren von Pater Wilhelm Stauß, auf dem Weg von der Friedhofskapelle zur neu gestalteten Ruhestätte zu Füßen der hölzernen Franziskusstatue gesagt. Der Schüler am Studienhaus Riedlingen, dessen Vater im Krieg starb, war einer der Schützlinge des Paters, der als Präfekt, einem Amt für meist junge Ordenspriester, für die Erziehung der Internatsschüler verantwortlich war.

Per Zufall war der pensionierte Gymnasiallehrer aus Salem auf die Vorankündigung in der Schwäbischen Zeitung gestoßen. Für ihn und viele weitere Weggefährten, Zeitzeugen und Freunde Pater Wilhelms war es ein Bedürfnis, sich anlässlich des 100. Geburtstages des Paters in der Friedhofskapelle in Sigmaringen einzufinden, um den Mann zu ehren, mit dem sich viele gute Erinnerungen verbinden.

„Die Liebe hat uns hierher gerufen“ - mit diesen Worten eröffnete Diakon Werner Knubben die einstündige Feier, die Franz Rädle an der Orgel musikalisch begleitete. Martin Huthmacher, der Initiator der Gedenkfeier, berichtete über die vielen Jahre persönlicher Verbundenheit mit dem Franziskanerpater. 25 Jahre lang stand Pater Wilhelm als Krankenhausseelsorger Patienten und Todgeweihten Tag und Nacht zur Seite, und 20 Jahre lang hatte der Geistliche bei den sonntäglichen Gottesdiensten in der Krankenhauskapelle Martin Huthmacher als seinen zuverlässigen Ministranten an seiner Seite. Regelmäßige Besuche im Kloster Gorheim oder während der Sommerurlaube des Paters bei seinen Schwestern in Schömberg sind bis heute für Martin Huthmacher unvergessliche Erlebnisse.

Als einen aufgeschlossenen, für seine Zeit bemerkenswert kritischen Vertreter der Institution Kirche erlebte er ihn im Laufe der Jahre. Am 2. April 2000 verstarb Pater Wilhelm Stauß. Martin Huthmacher verlor dadurch einen „wahren Freund“. „Er war ein Mann, wie es heute nur noch wenige gibt“. Dieser Aussage Willi Stöhrs, einem weiteren Zeitzeugen, stimmten die Anwesenden beifällig zu und freuten sich über die kleinen Episoden, in denen Stöhr den verehrten Mann wieder lebendig werden ließ.

In den Kriegsjahren schenkte Willi Stöhrs Vater dem fünfzig Personen umfassenden Haushalt des Klosters Gorheim aus dem landwirtschaftlichen Betrieb in der Leopolder Straße einen Stier. Pater Wilhelm verantwortete die heimlich durchgeführte Schlachtung im Michaelisstift und brachte das unter Laub versteckte Fleisch auf einem Ochsengespann seinen hungrigen Mitbrüdern.

Einmal wurden die Patres bei der Rückkehr aus der Schweiz an der Grenze nach zu verzollenden Waren gefragt. Die in den Ärmeln der Mönchskutten versteckten Schokoladentafeln brachten Pater Wilhelm aber nicht in Verlegenheit. „Nein“, beschied er dem Zöllner, „wir haben alles unter den Armen verteilt“, so seine wahrheitsgetreue Antwort. Jahre später kreuzten sich die Wege der beiden Gorheimer im Sigmaringer Krankenhaus erneut, und sie blieben einander bis zum Tode Pater Wilhelms freundschaftlich verbunden.

Nach dem gemeinsam gesungenen „Lauda tu si“, dem Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi, folgte der Gang zur Gedenkstätte. Zelebrant Knubben segnete den renovierten Grabstein, wobei ihm Ministrant Martin Huthmacher mit dem Schwenken des Weihrauchfässchens fachkundig assistierte.