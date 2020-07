Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat gegen vier Männer Anklage an der Strafkammer des Landgerichts Hechingen erhoben, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Im Wesentlichen wird den Männern die Einfuhr und das Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in erheblichem Umfang sowie Brandstiftung vorgeworfen. Alle Angeschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft. Dabei handelt es sich um einen 42-jährigen türkischen und einen 26-jährigen deutschen Staatsbürger aus dem Rockermilieu sowie zwei albanische Staatsbürger im Alter von 34 und 25 Jahren. Gegen drei weitere Tatverdächtige wurde das Ermittlungsverfahren eingestellt.

Der Anklage waren umfangreiche, insbesondere auch intensiv geführte verdeckte Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei vorausgegangen, heißt es in dem Schreiben. So waren in dem Ermittlungsverfahren im April bei einer groß angelegten Razzia im Landkreis Sigmaringen, bei der im Clubheim eines Motorradclubs auch Spezialkräfte im Einsatz waren, etwa Rauschgift und Waffen beschlagnahmt worden.

Bereits im März war es den Ermittlern zudem gelungen, die beiden genannten albanischen Angeschuldigten festzusetzen. Die Männer waren auf frischer Tat beim Import von knapp zehn Kilogramm Marihuana aus Holland mit einem Auto kontrolliert worden. Das Rauschgift wurde in einem professionell getarnten Schmuggelversteck aufgefunden. Es handelte sich um Drogen von bester Qualität, die – so das Ergebnis der Ermittlungen – zum Transport in das Rocker-Clubheim im Landkreis Sigmaringen und zum dort gesteuerten, gewinnbringenden Verkauf bestimmt waren. Neben dem genannten Rauschgiftdelikt erstreckt sich die Anklage auf weitere Betäubungsmittelstraftaten in jeweils erheblichem Umfang sowie – insbesondere – auch auf die Brandstiftung an einem Auto, das am 12. November des vergangenen Jahres in Überlingen komplett ausgebrannt war. Auch insoweit geht die Anklage von einer Tat im Rockermilieu aus: Einem der Angeklagten wird die Täterschaft, einem weiteren die Anstiftung zu dem gemeingefährlichen Delikt vorgeworfen. Das planmäßige, komplette Ausbrennen des Fahrzeugs in unmittelbarer Nähe eines Mehrfamilienhauses habe, so die Anklage, dem Adressaten zur Mahnung beziehungsweise zur Warnung dienen sollen, ausstehende Forderungen eines Dritten zu begleichen, heißt es in der Pressemitteilung.