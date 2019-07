Öffentlicher Nahverkehr soll mit „Abo 25“ attraktiver werden

Landrätin Stefanie Bürkle und Naldo-Geschäftsführer Dieter Pfeffer haben bei einem Pressegespräch im Landratsamt die neuen Tarifänderungen vorgestellt. Deutliche Verbesserungen sollen dazu führen, dass nicht nur Schüler, sondern alle jungen Erwachsenen bis 25 Jahre von einem günstigen Tarif profitieren können. Die vier Landkreise Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und Zollernalb haben mit einer finanziellen Unterstützung in ihren Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau („naldo“) investiert, um ein neues attraktives Angebot für diese Personengruppe sowie für Senioren zu schaffen.

„Abo 25“ heißt für den Kreis Sigmaringen: für die Stadttarife (Bad Saulgau, Mengen, Ostrach und Pfullendorf) müssen 20,90 Euro bezahlt werden, für die erste Wabe jetzt 40,50 Euro und für die Nutzung einer zweiten Wabe 55,30 Euro. „Die Kappung bei der zweiten Wabe ist eine wesentliche Tarifsenkung für die Nutzer“, so Geschäftsführer Pfeffer. Berechnungsgrundlage für den Preis, also eine oder zwei Waben, ist die gesamte Wegstrecke Wohnort, Schulort und Ausbildungsort. Das Naldoticket gilt rund um die Uhr und im ganzen Naldogebiet. Es ist der flächenmäßig größte Verbund in Baden-Württemberg und geht in Nord-Süd-Richtung vom Bodensee bis zum Stuttgarter Flughafen.

Voraussetzung für den Erwerb ist, dass das Ticket für ein Jahr abgenommen wird. Bei Schülern ändert sich wenig. Sie zahlen wie bisher elf Monate und können das ganze Jahr fahren. Wer das Schülerticket nutzt, wurde bereits schriftlich über die Änderungen informiert. Es ist möglich, zwischen dem „Abo 25“ über die Schule und der bisherigen „Schülermonatskarte im Schülerlistenverfahren“ zu wählen. Den Preisvorteil des Jahresabonnements bekommen auch alle bis 25 Jahre: Sie erhalten das Jahresticket zum Preis von elf Monaten.

„Wir wollen mit diesem Angebot jungen Menschen ein Angebot machen, damit sie den Öffentlichen Nahverkehr nutzen“, so Landrätin Bürkle. Der Landkreis Sigmaringen stellt dafür gut 130 000 Euro zur Verfügung. Zusammen mit den anderen Landkreisen sind es 589 010 Euro Zuschuss für das „Abo 25“ pro Jahr.

Bisher sind es rund 13 000 Schüler an weiterführenden Schulen und Berufsschulen im Kreis und mit dem neuen „Abo 25“ können rund 150 000 junge Menschen erreicht werden. Schon seit Jahren wird intensiv beraten, wie zum einen aus Autofahrern Bahn- und Busnutzer werden, zum anderen, wie die abnehmenden Schülerzahlen durch andere Nutzergruppen aufgefangen werden können. Fast 90 Prozent der Monatskarten betreffen bisher noch die Schülerbeförderung. Die Überlegung, „ernst zu machen für den Umweltschutz,“ so Bürkle, hatte man in den Landkreisen schon vor der Fridays-for-Future-Bewegung: „Aber natürlich passt es jetzt hervorragend.“ Bereits ab fünf bis sechs Kilometern lohne sich der Umstieg vom Auto auf „naldo“. Auf der Internetseite von „naldo“ könne an einem „Spritsparrechner“ abgelesen werden, welche Vorteile der Umstieg finanziell bringe. Auch beim „Senioren-Abo“, das über 2500 Menschen für 48,60 Euro im Monat nutzen, gibt es eine Neuerung: Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Monatskarte bereits ab 60 Jahren erworben werden.