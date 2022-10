Öffentliche Toilette soll an der Donaustraße bleiben

Bürgermeister Marcus Ehm geht davon aus, dass die öffentliche Toilette am bisher geplanten Standort an der Donaustraße errichtet wird. Auf Nachfrage unserer Redaktion sagte er: „Aus den Reihen des Gemeinderats gab es bislang keine Signale, dass wir das Thema erneut aufgreifen sollen.“

Gemeinderat hat entschieden

Laut Ehm gibt es einen Gemeinderatsbeschluss, der die Donaustraße als Standort festgelegt habe. Bei einem Ortstermin am Mittwoch vor zwei Wochen hatten Anwohner ihre Bedenken vorgebracht. „Wenn ich dort wohnen würde, hätte ich auch Vorbehalte“, sagte Ehm. Der Gemeinderat müsse jedoch das Wohl der Allgemeinheit und nicht die Interessen Einzelner im Blick behalten.

Lieferung im Frühjahr

Die öffentliche Toilette ist bereits bestellt worden und wird im Frühjahr kommenden Jahres geliefert. In einer der nächsten Sitzungen muss der Bauausschuss noch den Bauantrag bewilligen.

Alter Standort am Karlsplatz

Ursprünglich sollte das WC am Rande des Karlsplatzes errichtet werden. Weil es in den Räumen des Brauwerks nun öffentliche Toiletten gibt, verlegte die Stadt den Standort an die Donaustraße. Ein weiterer diskutierter Standort gegenüber des Eichamts ist damit wohl aus dem Rennen. Inklusive der Verlegung von Leitungen rechnet die Stadt mit Kosten von mehr als 400.000 Euro.