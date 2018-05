Ärgerlich: In der Karlstraße blockieren Mülltonnen nach der Abholung den Gehweg

Mülltonnen verbarrikadieren den Gehweg – dieses Bild bot sich kürzlich am Tag der Müllabholung in der Karlstraße. Für ältere Menschen, Rollstuhlfahrer oder auch Eltern mit Kinderwagen stellt das ein Hindernis dar. Warum stellen die schweren Tonnen den Gehweg zu? Tobias Kolbeck, Pressesprecher am Landratsamt, klärt auf.

„Bürger sollten ihre Müllgefäße am Rand des Gehwegs bereitstellen. Ist keiner vorhanden, sollten die Tonnen am äußersten Straßenrand stehen. Dort hin sollten die Müllwerker die Tonnen auch wieder zurück stellen. Denn nur so ist gewährleistet, dass keine Fußgänger oder Verkehrsteilnehmer gefährdet und behindert werden“, sagt der Pressesprecher. Bürger und Mitarbeiter der Unternehmen seien mittlerweile sehr gut über die richtige Bereitstellung informiert. Nur sehr vereinzelt komme es bei der Kreisabfallwirtschaft zu Beschwerden über falsch abgestellt Müllgefäße. „Die Müllwerker arbeiten trotz Zeitdruck und körperlich schwerer Arbeit fast ohne Ausnahme zuverlässig und engagiert. Sollte es dennoch einmal dazu kommen, bitten wir die Abfuhrfirmen, ihre Mitarbeiter für das richtige Abstellen der Gefäße zu sensibilisieren. Für falsch abgestellte Gefäße sind aber auch oft nicht nur die Bürger selbst oder die Müllwerker verantwortlich. Passanten, spielende Kinder, Anlieferer oder auch starker Wind verrücken die Tonnen ab und an.“