Das Kreuz verspricht dem „Aussterbekloster“ neue Schwestern

Im letzten Teil dieser Serie haben wir vom Beginn der Dominikanerinnen in Sießen im Jahr 1260 berichtet und von den Schwierigkeiten durch einen ausbeuterischen Schutzvogt und durch die verschiedenen Krieg. Nach den Katastrophenjahren ist der Neubau des Klosters mit dem Namen einer tatkräftigen Frau verbunden: Mutter Josepha Baizin.

Vom Jahr 1704 heißt es in der Chronik: „Nach dem Abzug der Franzosen haben sich die Klosterfreuen wieder versammelt und unter der vorsichtigen Verwaltung der Frau Mutter Josepha Baizin sich beflissen, die Haushaltung wohl einzurichten, wie sich dann auch das wenig erhaltene und neu angeschaffte durch den Segen Gottes vermehrt hat. „Wenn Josepha Baizin hier als vorsichtig beschrieben wird, dann meint das nicht so sehr ein ängstliches Sorgen, sondern ein vorausschauendes Handeln. Sie muss wirklich eine sehr tatkräftige Frau gewesen sein, die vor allem auch eine wichtige Bauherrin. „1716 hat die Hochlöbliche Frau Maria Josepha Baizin in Ansehen des alten sehr baufälligen Klosters, unter dem Schutz des Allerhöchsten ein neues zu bauen sich entschlossen“. Als Baumeister engagierte sie Franz Beer aus Au im Bregenzer Wald. 1722 war das Kloster dann fertig gestellt und die Schwestern zogen in einer feierlichen Prozession vom alten ins neue Kloster. Bei dieser Prozession trugen sie das alte Kruzifix voran. Gemeint ist hier das romanische Kreuz, das heute in der Klosterkappelle steht und noch sehr verehrt wird und das die ganze Klostergeschichte miterlebt hat. Bereits 1726 begannen sie mit dem Bau der Kirche, für die der Baumeister Dominikus Zimmermann gewonnen wurde.

Tatkraft und das bei schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen zeichnet Josepha Baizin aus. Unter ihrer „Regierung“ wird die Häberlesmühle wieder aufgebaut, in Bogenweiler die Josephskapelle, außerdem wird die Wendelinuskapelle am Weg von Saulgau nach Sießen vergrößert. Neben all diesen äußeren Aktivitäten scheint es in dieser Zeit auch eine innere Blüte zu geben, die den Schwestern Mut macht, nach den schweren Zeiten auf eine gute Zukunft zu vertrauen.

Allerdings zeigen sich schon erste Wolken am Himmel. Bereits 1782 werden im Zeichen der Aufklärung in Vorderösterreich unter Kaiser Joseph II. viele Klöster aufgelöst. Nur die Klöster, die dem Staat nutzten, zum Beispiel weil sie eine Schule unterhielten, konnten weiterbestehen. Der große Schlag kommt 1803 mit der so genannten Säkularisation, einer Zeit, in der Kirchen und Klöster enteignet werden. Viele Klöster werden geschlossen. Die Dominikanerinnen dürfen zwar am Ort bleiben, aber keinen Nachwuchs mehr aufnehmen. Später kommen die Schwestern aus dem nahe gelegenen Kloster Ennetach nach Sießen ins „Aussterbekloster“. Aller Besitz des Klosters wird dem Fürsten von Thurn und Taxis zugesprochen.

Plötzlich stehen die Schwestern ohne Zukunftsperspektive und ohne Handlungsspielraum da. Als im Jahr 1860. also 57 Jahre später, die Franziskanerinnen einziehen, erzählt die letzte noch lebende Dominikanerin, Agatha Walser, dass die letzten Dominikanerinnen im Gebet vor dem Kreuz die Zusage erhalten haben, dass wieder Ordensschwestern kommen werden. Das Versprechen geht in Erfüllung.