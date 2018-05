Wasserschöpfer befreien die Kinder

Die Wasserschöpfer sind am Schmotzigen Dunnschtig voll in Fahrt gewesen. Nach dem Wecken der Gugge am frühen Morgen stand die Eroberung des Rathauses auf dem Programm.

Bürgermeisterin Roswitha Beck und ihr Team traten im Schornsteinfeger-Look auf. Beck forderte die Wasserschöpfer dazu auf, mehrere von ihr angestimmte Fasnetslieder zu singen. Nach dieser bestandenen Prüfung musste sich der Büttel den Rathausschlüssel über eine Leiter aus dem Fenster im Obergeschoss abholen. Dann war Party angesagt im Rathaussaal. Bürgermeisterin Beck hörte sich die Rede der Säcklesmeisterin Margit Kuri an. „A neues Vereins-Stüble sollt dringend her. Ob wohl die Wohnung im Pfarrhaus vom neua Zahnarzt was wär“, oder „Eiserm Greber Marcus träumt es schon lang vom a Vereinsheim im benachbarten Farrenstall, da wird je grad wie wild investiert, ob sich des für dia paar Maschine vom Bauhof au rentiert?“, mit diesen Sprüchen forderte Kuri die Gemeinde auf, den Wasserschöpfern ein neues Vereinsheim zur Verfügung zu stellen. Die Froner stellten am Nachmittag vor der Heuberghalle den Narrenbaum. Danach feierten alle in der Heuberghalle. (wiko)